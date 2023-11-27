Непогода свирепствует: на Днепропетровщине обесточено 178 населенных пунктов

Из-за сильного ветра на Днепропетровщине полностью обесточено 178 населенных пунктов. Еще 92 – частично.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В общей сложности без света остались более 44 тысяч семей. Несмотря на сложные условия, почти 200 энергетиков работают. Чинят поврежденное непогодой, – отметил он.
Также Лысак добавил, что более 100 единиц спецтехники убирают государственные и местные дороги. Коммунальщики уже прочистили и обработали противогололедной смесью почти 4 тысячи километров автодорог региона. В настоящее время все трассы проездные.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветер. Также читайте: в Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
Злоумышленнику сообщили о подозрении.
В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.
В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
В новых "Голодных Играх" снялась украинка София Санчес.
Несмотря на то, что на календаре пока еще конец осени в Днепре уже вовсю чувствуется зима. На дорогах снег, а за окном минусовая температура. Но это не повод сидеть дома. В городе и в зимнее время можно найти большое количество…
С 9 декабря начнет курсировать новый поезд в Польшу.
Злоумышленнику сообщили о подозрении.
565 предметов из крымских музеев вернули в Украину.
Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!