В Днепре из-за козы остановилась работа шиномонтажки

На шиномонтажке по улице Донецкое шоссе почти остановилась работа. Причина – коза, которая пришла туда, чтобы скрыться от непогоды. Работники СТО считают, что животное случайно оторвалось от места, где его оставили хозяева, а когда нагулялось, то пошло туда, где есть люди.
Сегодня на шиномонтаж по улице Донецкое шоссе, Новочеркасская, 211 забрела коза, скорее всего, оторвалась, просьба хозяев забрать козу, — говорится в сообщении.
Забрать козу просят также для того, чтобы возобновить нормальную работу, потому что любознательное животное пытается мешать рабочему процессу. Также рогатая голодная, так что не отходит от людей, ожидая обед.
Напомним, ранее в Днепре несколько десятков коз захватили АЗС. Стадо убежало от хозяев и прибрело на ближайшую заправку, где «терроризировали» работников. Кроме этого, ворона спасла водителя от штрафа за парковку. Птица сначала погрызла конверт, а потом забрала его себе.
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