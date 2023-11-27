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Синоптики предупреждают: сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветер

Сегодня 07:00
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Уровень опасности – второй, оранжевый!

Новости Днепра про Синоптики предупреждают: сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветер

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 27 ноября, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в Днепре и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 17-22 м/с и сильная метель.

Уровень опасности – второй, оранжевый.

Прогнозируется:

27 ноября: Облачная погода. Снег, метель, ночью сильная метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура по области в течение суток 0-5°С мороза, по г. Днепр в течение суток 1-3°С мороза.

28 ноября: Облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

29 ноября: Облачная погода. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Местами гололедица. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°С, днем 5-10°С тепла.

Берегите себя и своих родных!

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Новости Днепра про Синоптики предупреждают: сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветерУкраїнська Новости Днепра про Синоптики предупреждают: сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветерРусский

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