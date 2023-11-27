Негода лютує: на Дніпропетровщині знеструмлено 178 населених пунктів

Від учора по всій Україні лютує негода.

Через сильний вітер на Дніпропетровщині повністю знеструмлено 178 населених пунктів. Ще 92 – частково.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Загалом без світла залишилися понад 44 тисячі родин. Попри складні умови майже 200 енергетиків працюють. Лагодять пошкоджене негодою, – зазначив він.

Також Лисак додав, що понад 100 одиниць спецтехніки прибирають державні та місцеві дороги. Комунальники вже прочистили та обробили протиожеледною сумішшю майже 4 тисячі кілометрів автошляхів регіону. Нині усі траси проїзні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на сьогодні у Дніпрі та області синоптики також прогнозують сильну хуртовину та ураганний вітер. Також читайте, що в Одесі сильний вітер зніс 100-метрову трубу котельні (ФОТО, ВІДЕО).

Читайте також:

Українська

Автор: