40-летний житель Днепра почти 2 дня бродил по заснеженным горам в поисках границы

Вчера, 26 ноября, пограничники Мукачевского отряда вместе со спасателями обнаружили на горе Пип Иван Мармаросский 40-летнего жителя Днепра, который почти двое суток бродил по заснеженному высокогорью в поисках границы.
Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы.
По данным ведомства, о том, что на горе находится человек, который просит помощи, пограничники узнали от своих румынских коллег. Именно им поступило сообщение с геоданными о местонахождении мужчины, которые указывали о его пребывании на территории Украины.
Мужчину без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках обнаружили в 3 километрах от границы. Цель своего пребывания в горах он объяснять отказался, хотя через некоторое время сознался, что хотел незаконно попасть в Румынию. Мужчина позвонил только румынским спасателям, надеясь, что они будут его искать, а потом доставят прямо в Румынию. Встречи с украинскими правоохранителями мужчина не обрадовался, выразив лишь возмущение, что ему пришлось долго ждать их помощи, – отметили в ГПСУ.
Мужчину доставили в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Пограничники устанавливают людей, вероятно, причастных к организации незаконного путешествия украинца.
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