Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Из-за снежного «армагедона» есть проблемы с рядом поездов в Днепр

Сегодня 11:59
просмотров

Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным, но и железнодорожным транспортом.

Новости Днепра про Из-за снежного

Рейсы не отменяют, но могут значительно задерживаться. Как сообщили в Укрзализныце, некоторые поезда дальнего сообщения следуют с отклонением от графика более чем на час. Среди них курсирующие через Днепр и область.

№247/248 Одесса — Киев
№11/12 Одесса — Львов
№7/8 Одесса — Харьков
№53/54 Одесса — Днепр
№253/254 Одесса — Кривой Рог
№119/120 Львов — Запорожье

Как видим, проблемы есть, прежде всего, с поездами, которые едут через Одесщину, где с позавчера бушует снежный «армагеддон».

Из-за непогоды УЗ добавила еще несколько вагонов поездов, курсирующих в самых заснеженных регионах:

+4 вагона поезда №106 Одесса — Киев сегодня;
+4 вагона поезда №248 Киев — Одесса сегодня;
+4 вагона поезда №248 Одесса — Киев завтра;
+4 вагона поезда №779 Сумы — Киев завтра.

Круглосуточная горячая линия Укрзализныци: 0800503111

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Днепре и области часть населенных пунктов региона без электроснабжения. Есть изменения и в работе электротранспорта и маршруток с автобусами, но пока все под контролем. В то же время, не время расслабляться, ведь синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — в Днепре и области ожидают сильный снег, который перерастет в метель. Несмотря на то, что в Украине бушует снежный «армагеддон» на границе с Румынией, поймали вероятного «ухилянта», который два дня бродил в горах, чтобы попасть за границу.

Читайте также:

Новости Днепра про Из-за снежного Українська Новости Днепра про Из-за снежного Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:42
Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест…

В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:39
В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)

На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.

ДБР выяснили причину авиатрощи в Броварах, где погибли Монастырский и его заместитель из Днепра
Новости Днепра
Сегодня 11:31
ДБР выяснили причину авиатрощи в Броварах, где погибли Монастырский и его заместитель из Днепра

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра…

Спортсменка из Днепра завоевала «золото» на соревнованиях по скалолазанию в Саудовской Аравии
Новости Днепра
Сегодня 09:30
Спортсменка из Днепра завоевала «золото» на соревнованиях по скалолазанию в Саудовской Аравии

Поздравляем!

Последние новости

Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)
Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест отдыха и прогулок у горожан. Он окружен множеством легенд и тайн. Так, согласно местным легендам, на острове в разное время бывали апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга и князь Владимир, а…

Сегодня 12:42
3
просмотров
В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)
В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)

На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.

Сегодня 12:39
3
просмотров
В Киеве установят главную елку страны: за чьи средства
В Киеве установят главную елку страны: за чьи средства

В Киеве в этом году установят главную елку страны. По традиции, ее разместят на Софийской площади.

Сегодня 12:28
3
просмотров
ДБР выяснили причину авиатрощи в Броварах, где погибли Монастырский и его заместитель из Днепра
ДБР выяснили причину авиатрощи в Броварах, где погибли Монастырский и его заместитель из Днепра

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра МВД Дениса Монастырского и еще 9 человек.

Сегодня 11:31
1
просмотров
В Днепре из-за козы остановилась работа шиномонтажки
В Днепре из-за козы остановилась работа шиномонтажки

В Днепре бродячая коза парализовала работу шиномонтажа.

Сегодня 10:28
8
просмотров
В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Со вчера по всей Украине бушует непогода.

Сегодня 10:01
9
просмотров
Спортсменка из Днепра завоевала «золото» на соревнованиях по скалолазанию в Саудовской Аравии
Спортсменка из Днепра завоевала «золото» на соревнованиях по скалолазанию в Саудовской Аравии

Поздравляем!

Сегодня 09:30
3
просмотров
40-летний житель Днепра почти 2 дня бродил по заснеженным горам в поисках границы
40-летний житель Днепра почти 2 дня бродил по заснеженным горам в поисках границы

Мужчину доставили в больницу.

Сегодня 08:30
8
просмотров
Заряжайте все: сегодня в Днепре многие жители останутся без света (АДРЕСА)
Заряжайте все: сегодня в Днепре многие жители останутся без света (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 07:35
8
просмотров
Погода на 27 ноября: в Днепре ожидается снег
Погода на 27 ноября: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх