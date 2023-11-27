Из-за снежного «армагедона» есть проблемы с рядом поездов в Днепр

Рейсы не отменяют, но могут значительно задерживаться. Как сообщили в Укрзализныце, некоторые поезда дальнего сообщения следуют с отклонением от графика более чем на час. Среди них курсирующие через Днепр и область.
№247/248 Одесса — Киев
№11/12 Одесса — Львов
№7/8 Одесса — Харьков
№53/54 Одесса — Днепр
№253/254 Одесса — Кривой Рог
№119/120 Львов — Запорожье
Как видим, проблемы есть, прежде всего, с поездами, которые едут через Одесщину, где с позавчера бушует снежный «армагеддон».
Из-за непогоды УЗ добавила еще несколько вагонов поездов, курсирующих в самых заснеженных регионах:
+4 вагона поезда №106 Одесса — Киев сегодня;
+4 вагона поезда №248 Киев — Одесса сегодня;
+4 вагона поезда №248 Одесса — Киев завтра;
+4 вагона поезда №779 Сумы — Киев завтра.
Круглосуточная горячая линия Укрзализныци: 0800503111
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Днепре и области часть населенных пунктов региона без электроснабжения. Есть изменения и в работе электротранспорта и маршруток с автобусами, но пока все под контролем. В то же время, не время расслабляться, ведь синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — в Днепре и области ожидают сильный снег, который перерастет в метель. Несмотря на то, что в Украине бушует снежный «армагеддон» на границе с Румынией, поймали вероятного «ухилянта», который два дня бродил в горах, чтобы попасть за границу.
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