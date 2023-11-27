В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Так, в Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной на улице Паустовского.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
К сожалению, в результате сильного ветра на одной из наших районных котельных большой мощности произошла авария – упала труба высотой более 100 метров. Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам, — говорится в сообщении.
В сети пишут, что многие одесситы из-за этого инцидента остались без тепла. Когда его восстановят – пока неизвестно.
Труба до и после:
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветер.
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