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В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 10:01
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Со вчера по всей Украине бушует непогода.

Новости Днепра про В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Так, в Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной на улице Паустовского.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

К сожалению, в результате сильного ветра на одной из наших районных котельных большой мощности произошла авария – упала труба высотой более 100 метров. Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам, — говорится в сообщении.

В сети пишут, что многие одесситы из-за этого инцидента остались без тепла. Когда его восстановят – пока неизвестно.

Труба до и после:

Новости Днепра про В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре ожидаются сильная метель и ураганный ветер.

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Новости Днепра про В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Одессе сильный ветер снес 100-метровую трубу котельной (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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