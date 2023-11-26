В центре Днепра чрезвычайники спасли мужчину во время пожара

Сегодня днем ​​спасатели достали мужчину из пожара в центре Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в 16:16 поступило сообщение о пожаре на улице Княгини Ольги.

На месте спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Пожарные спасли мужчину 1938 года рождения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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