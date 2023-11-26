В центре Днепра чрезвычайники спасли мужчину во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня в 16:16 поступило сообщение о пожаре на улице Княгини Ольги.
На месте спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома.
Пожарные спасли мужчину 1938 года рождения.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на "Парусе" поймали малолетних "пранкеров".
Немецкий телеканал DW рассказал о ситуации с трудом в шахтах…
В Днепре ненастье продолжает мешать движению общественного транспорта.
Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает горожан об опасности.
В Днепре на "Парусе" поймали малолетних "пранкеров".
Немецкий телеканал DW рассказал о ситуации с трудом в шахтах в Павлограде.
В Днепре ненастье продолжает мешать движению общественного транспорта.
Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает горожан об опасности.
В Одессе сегодня настоящий снежный апокалипсис.
В Днепре сегодня бурлит ненастье. На улицах работают коммунальщики и специальная техника.
В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с девушкой.
На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.
В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.
В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!