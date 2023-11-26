Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі

Сьогодні 19:27
просмотров

Сьогодні вдень рятувальники дістали чоловіка з пожежі у центрі Дніпра.

Новости Днепра про У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Княгині Ольги.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

Пожежники врятували чоловіка 1938 року народження. 

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежіУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі упіймали малолітніх жартівників, які брутально лаялись у супермаркеті
Новини Дніпра
Сьогодні 18:48
У Дніпрі упіймали малолітніх жартівників, які брутально лаялись у супермаркеті

У Дніпрі на "Парусі" упіймали малолітніх "пранкерів".

У Павлограді жінки пішли у шахту замість чоловіків, які пішли на фронт (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:20
У Павлограді жінки пішли у шахту замість чоловіків, які пішли на фронт (ВІДЕО)

Німецький телеканал DW розповів про ситуацію з працівниками у шахтах…

У Дніпрі трамвайні колії затопило водою
Новини Дніпра
Сьогодні 16:36
У Дніпрі трамвайні колії затопило водою

У Дніпрі непогода продовжує заважати руху громадського транспорту.

Мер Дніпра: “Комунальні служби готуються до стихійного лиха”
Новини Дніпра
Сьогодні 15:01
Мер Дніпра: “Комунальні служби готуються до стихійного лиха”

Мер Дніпра Борис Філатов попереджає містян про небезпеку.

Наверх