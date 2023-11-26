У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Княгині Ольги.
На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку.
Пожежники врятували чоловіка 1938 року народження.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на "Парусі" упіймали малолітніх "пранкерів".
Німецький телеканал DW розповів про ситуацію з працівниками у шахтах…
У Дніпрі непогода продовжує заважати руху громадського транспорту.
Мер Дніпра Борис Філатов попереджає містян про небезпеку.