У центрі Дніпра надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі

Сьогодні вдень рятувальники дістали чоловіка з пожежі у центрі Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Княгині Ольги.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

Пожежники врятували чоловіка 1938 року народження.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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