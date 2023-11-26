У Дніпрі упіймали малолітніх жартівників, які брутально лаялись у супермаркеті

У Дніпрі на "Парусі" упіймали малолітніх "пранкерів".

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.

В одному з магазинів Дніпра, в глухому куті ж/м Парус, щодня забігають малолітки і кричать на весь магазин «Я пидар@с», – сказано у повідомленні.

Неповнолітнього піймали, але він почав плакати і його відпустили.

Такі жарти досить популярні в інтернеті, їх звуть “пранками”.

Існують цілі спільноти, де викладається подібний контент.

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