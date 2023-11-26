У Дніпрі упіймали малолітніх жартівників, які брутально лаялись у супермаркеті

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.
В одному з магазинів Дніпра, в глухому куті ж/м Парус, щодня забігають малолітки і кричать на весь магазин «Я пидар@с», – сказано у повідомленні.
Неповнолітнього піймали, але він почав плакати і його відпустили.
Такі жарти досить популярні в інтернеті, їх звуть “пранками”.
Існують цілі спільноти, де викладається подібний контент.
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