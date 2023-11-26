У Павлограді жінки пішли у шахту замість чоловіків, які пішли на фронт (ВІДЕО)

Про це повідомляє канал Deutsche Welle.
Близько 1000 чоловіків які працювали у шахті пішли на фронт, 42 з них загинули.
Вперше в історії керівництво шахти найняло на важкі роботи жінок.
З 3000 працівників на шахті 800 приєдналися до лав ЗСУ. Зараз під землею працює близько 400 жінок.
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