В Павлограде женщины пошли в шахту вместо ушедших на фронт мужчин (ВИДЕО)

Об этом сообщает канал Deutsche Welle.
Около 1000 работавших в шахте ушли на фронт, 42 из них погибли.
Впервые в истории руководство шахты наняло тяжелые работы женщин.
Из 3000 работников на шахте 800 присоединились к рядам ВСУ. В настоящее время под землей работает около 400 женщин.
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