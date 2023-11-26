В Павлограде женщины пошли в шахту вместо ушедших на фронт мужчин (ВИДЕО)

Немецкий телеканал DW рассказал о ситуации с трудом в шахтах в Павлограде.

Об этом сообщает канал Deutsche Welle.

Около 1000 работавших в шахте ушли на фронт, 42 из них погибли.

Впервые в истории руководство шахты наняло тяжелые работы женщин.

Из 3000 работников на шахте 800 присоединились к рядам ВСУ. В настоящее время под землей работает около 400 женщин.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: