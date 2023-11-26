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У Дніпрі трамвайні колії затопило водою

Сьогодні 16:36
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У Дніпрі непогода продовжує заважати руху громадського транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвайні колії затопило водою

Трамвайні колії затопило водою по маршруту №9.

Про це повідомляє Telegram-канал “Ну і Дніпро“.

11 сантиметрів води помітили на трамвайних коліях по маршруту №9 у Дніпрі на ділянках вулиць Трамвайної та Світлої, а також вулиці Бердянської, – сказано у повідомленні.

Рух по маршруту №9 взагалі неможливий. 

Нагадаємо, що сьогодні мер Дніпра попереджав містян про стихійне лихо.

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