У Дніпрі хлопець стрибнув з мосту через сварку з подружкою

Хлопець стрибнув з Амурського мосту. Про це повідомляє “Дніпро Оперативний“.
Свідком події стали перехожі, які відразу викликали швидку та рятувальників.
Надзвичайники встигли витягнути хлопця з крижаної води та провели реанімаційні дії.
Нагадаємо, що в місті працюють телефони довіри (745-90-40) та кабінети психологів (0-800-501-701).
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
На війні загинув Захисник Євгеній Мороз з міста Жовті Води.
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збуту наркотиків.
У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях на території…
Сьогодні вночі бійці з ПвК "Схід" збили 2 ворожих "Шахеди".