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У Дніпрі хлопець стрибнув з мосту через сварку з подружкою

Сьогодні 12:15
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У Дніпрі хлопець вирішив вкоротити собі віку через сварку з дівчиною.

Новости Днепра про У Дніпрі хлопець стрибнув з мосту через сварку з подружкою

Хлопець стрибнув з Амурського мосту. Про це повідомляє “Дніпро Оперативний“.

Свідком події стали перехожі, які відразу викликали швидку та рятувальників.

Надзвичайники встигли витягнути хлопця з крижаної води та провели реанімаційні дії.

Нагадаємо, що в місті працюють телефони довіри (745-90-40) та кабінети психологів (0-800-501-701).

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