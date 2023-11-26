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  • На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній Мороз

На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній Мороз

Сьогодні 11:55
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На війні загинув Захисник Євгеній Мороз з міста Жовті Води.

Новости Днепра про На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній Мороз

Про це повідомляє Інформаційний портал Жовтоводської міської ради.

37-річний жовтоводець загинув через ворожий артобстріл.

Чоловік народився 11 квітня 1986 року у смт Петрове Кіровоградської області.

Потім здобув професійно-технічну освіту у Жовтоводському ВПУ-70.

Чоловік пройшов строкову військову службу, отримав спеціальність заступника командира взводу військової розвідки.

Любив жартувати, будь-яку ситуацію сприймав позитивно, ніколи не впадав у відчай. Був опорою та підтримкою для мами Ярослави Василівни та сестри Марини, надійним тилом та безмежно люблячим чоловіком для дружини Ірини та доньки Олександри, – сказано у повідомленні Жовтоводської ради.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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Новости Днепра про На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній МорозУкраїнська Новости Днепра про На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній МорозРусский

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