На війні під Мар’їнкою загинув Захисник з Дніпропетровщини Євгеній Мороз

Про це повідомляє Інформаційний портал Жовтоводської міської ради.
37-річний жовтоводець загинув через ворожий артобстріл.
Чоловік народився 11 квітня 1986 року у смт Петрове Кіровоградської області.
Потім здобув професійно-технічну освіту у Жовтоводському ВПУ-70.
Чоловік пройшов строкову військову службу, отримав спеціальність заступника командира взводу військової розвідки.
Любив жартувати, будь-яку ситуацію сприймав позитивно, ніколи не впадав у відчай. Був опорою та підтримкою для мами Ярослави Василівни та сестри Марини, надійним тилом та безмежно люблячим чоловіком для дружини Ірини та доньки Олександри, – сказано у повідомленні Жовтоводської ради.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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Козенко Антон
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