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  • Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

Сьогодні 19:50
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У Дніпрі на Лівобережному місцеві мешканці придбали консерву "з сюрпризом".

Новости Днепра про Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим

Всередині покупці кільки в томаті знайшли “чудовисько” з багатьма лапами.

Страшне створіння виявилося морським тараканом.

Це рід бентичних рівноногих ракоподібних, який живе у Балтійському морі.

Вони іноді потрапляють до банок з консервами та постійно об’їдають вилов моряків з сіток.

Таргани не дуже апетитні на вид, але технічно, його навіть можна їсти після термообробки, за вийнятком міцного панциру.

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