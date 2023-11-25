Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

У Дніпрі на Лівобережному місцеві мешканці придбали консерву "з сюрпризом".

Всередині покупці кільки в томаті знайшли “чудовисько” з багатьма лапами.

Страшне створіння виявилося морським тараканом.

Це рід бентичних рівноногих ракоподібних, який живе у Балтійському морі.

Вони іноді потрапляють до банок з консервами та постійно об’їдають вилов моряків з сіток.

Таргани не дуже апетитні на вид, але технічно, його навіть можна їсти після термообробки, за вийнятком міцного панциру.

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