Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

Всередині покупці кільки в томаті знайшли “чудовисько” з багатьма лапами.
Страшне створіння виявилося морським тараканом.
Це рід бентичних рівноногих ракоподібних, який живе у Балтійському морі.
Вони іноді потрапляють до банок з консервами та постійно об’їдають вилов моряків з сіток.
Таргани не дуже апетитні на вид, але технічно, його навіть можна їсти після термообробки, за вийнятком міцного панциру.
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