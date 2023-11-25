Нардепка Піпа про мовний скандал у Дніпрі: жертва хоче говорити мовою колонізатора

Нардепка Піпа прокоментувала інцидент з примусовою російською на парах у медвиші.

Нардепка Піпа прокоментувала інцидент з примусовою російською на парах у медвиші.

Нагадаємо, за попередньою інформацією викладачка медвишу нібито вимагала від студентки говорити на парі російською.

“Російська мова – це мова колонізатора, вбивці, тому мені дивно, коли умовна жертва хоче говорити мовою колонізатора. Адже в Україні російська ніколи не була ні рідною, ні державною”, – заявила нардепка в ефірі марафону.

В університеті пізніше пояснювали, що це було під час заняття з пацієнтами, а на російську викладачка попросила перейти, тому що хворий не розумів української.

Зараз по цьому випадку триває службове розслідування. Відомо, що викладачка потрапила до реанімації прямо під час занять.

Читайте також:

Українська

Автор: