Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым «чудовищем» внутри

Внутри покупатели кильки в томате нашли «чудовище» со многими лапами.
Страшное создание оказалось морским тараканом.
Это род бентичных равноногих ракообразных, живущий в Балтийском море.
Они иногда попадают в банки с консервами и постоянно объедают отлов моряков из сеток.
Тараканы не очень аппетитны с виду, но технически, его даже можно есть после термообработки, за исключением крепкого панциря.
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