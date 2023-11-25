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  • Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым «чудовищем» внутри

Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым «чудовищем» внутри

Сегодня 19:50
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В Днепре на Левобережном местном жители приобрели консерву "с сюрпризом".

Новости Днепра про Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым

Внутри покупатели кильки в томате нашли «чудовище» со многими лапами.

Страшное создание оказалось морским тараканом.

Это род бентичных равноногих ракообразных, живущий в Балтийском море.

Они иногда попадают в банки с консервами и постоянно объедают отлов моряков из сеток.

Тараканы не очень аппетитны с виду, но технически, его даже можно есть после термообработки, за исключением крепкого панциря.

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