В Днепре почтили память жертв Голодоморов

В Днепре сегодня представители городской и областной власти, военные, духовенство и горожане собрались возле мемориала жертвам политических репрессий и Голодоморов на Запорожском шоссе.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Священники провели панихиду, после чего состоялась церемония возложения цветов.
Нынешняя церемония в Днепре вновь состоялась в условиях полномасштабной войны.
Подобные мероприятия по увековечению памяти погибших сегодня проходят во многих городах страны.
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