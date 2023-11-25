На Днепропетровщине у мужчины изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Полицейские 24 октября задокументировали преступную деятельность 43-летнего жителя Новомосковского района.
У него в автомобиле нашли пистолет с патронами, а дома целый арсенал.
По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили автомат Калашникова «АК-74», ручной противотанковый гранатомет, 354 патрона разного калибра, три гранаты «Ф-1» и одно иностранное производство, три запала, два пневматических пистолета и два глушителя, — сказано в сообщении полиции.
Фигуранту дела вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В настоящее время проверяется возможность причастности задержанного к другим преступлениям.
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Козенко Антон
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