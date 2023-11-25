Враг сегодня обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Никопольщина. Никакого тихого дня… Сегодня враг терроризировал тамошних жителей. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировскому обществу, — говорится в сообщении главы ОГА.
На Марганецкую общину враг сбросил боеприпас с БПЛА.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В остальных громадах день прошел спокойно.
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