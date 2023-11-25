Враг сегодня обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никопольский район.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Никопольщина. Никакого тихого дня… Сегодня враг терроризировал тамошних жителей. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировскому обществу, — говорится в сообщении главы ОГА.