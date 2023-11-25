У Кривому Розі з кар’єру дістали труп, ймовірно, 17-річної Христини Бардіної, – “СВОЇ”

Як повідомляє Telegram-канал “СВОЇ Кривий Ріг”, тіло може належати 17-річній Христині Бардіної.
Місцеві журналісти повідомляють, що тіло доволі сильно розклалося.
Дівчину шукали понад 3 тижні.
Востаннє Христину бачили в районі КРЕСу та 9 лікарні.
Фотографії дівчини розклеювали на зупинках громадського транспорту та публікували у соцмережах. Містян постійно опитували на вулицях.
Офіційного підтвердження загибелі дівчини поки що не надходило.
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