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У Кривому Розі з кар’єру дістали труп, ймовірно, 17-річної Христини Бардіної, – “СВОЇ”

Сьогодні 15:23
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У місті Кривий Ріг на дні затопленого кар'єру на Зарічном знайшли труп.

Новости Днепра про У Кривому Розі з кар'єру дістали труп, ймовірно, 17-річної Христини Бардіної, -

Як повідомляє Telegram-канал “СВОЇ Кривий Ріг”, тіло може належати 17-річній Христині Бардіної.

Місцеві журналісти повідомляють, що тіло доволі сильно розклалося.

Дівчину шукали понад 3 тижні.

Востаннє Христину бачили в районі КРЕСу та 9 лікарні. 

Фотографії дівчини розклеювали на зупинках громадського транспорту та публікували у соцмережах. Містян постійно опитували на вулицях.

Офіційного підтвердження загибелі дівчини поки що не надходило.

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