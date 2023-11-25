На Дніпропетровщині в чоловіка вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Поліцейські 24 жовтня задокументували злочинну діяльність 43-річного жителя Новомосковського району.
У нього в авто знайшли пістолет з патронами, а вдома цілий арсенал.
За місцем мешкання підозрюваного поліцейські виявили автомат Калашнікова «АК-74», ручний протитанковий гранатомет, 354 набої різного калібру, три гранати «Ф-1» та одну іноземного виробництва, три запали, два пневматичних пістолети та два глушники, – сказано у повідомленні поліції.
Фігуранту справи вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зараз перевіряється можливість причетності затриманого до інших злочинів.
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Козенко Антон
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