У Дніпрі вшанували пам’ять жертв Голодоморів

Сьогодні в Україні шанують пам’ять жертв Голодоморів.

У Дніпрі сьогодні представники міської та обласної влади, військові, духовенство та містяни зібрались біля меморіалу жертвам політичних репресій та Голодоморів, що на Запорізькому шосе.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Священники провели панахиду, після чого відбулась церемонія покладання квітів.

Цьогорічна церемонія у Дніпрі знову відбулася в умовах повномасштабної війни.

Подібні заходи з вшанування пам’яті загиблих сьогодні відбуваються у багатьох містах країни.

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