У Дніпрі біля “Озерки” раптово помер чоловік

Про це повідомляє Telegram-канал “ХДніпро“.
Інцидент трапився на вул. Степана Бандери. Про причини смерті не повідомляється.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловіку раптово стало зле, він знепритомнів і пав.
Очевидці події викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.
На місці працює СОГ, деталі інциденту з’ясовуються.
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