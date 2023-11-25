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У Дніпрі біля “Озерки” раптово помер чоловік

Сьогодні 11:24
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У Дніпрі біля ринку "Озерка" раптово помер чоловік.

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Про це повідомляє Telegram-канал “ХДніпро“.

Інцидент трапився на вул. Степана Бандери. Про причини смерті не повідомляється.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловіку раптово стало зле, він знепритомнів і пав.

Очевидці події викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

На місці працює СОГ, деталі інциденту з’ясовуються.

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