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Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у пограбуваннях

Сьогодні 09:28
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У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях на території міста.

Новости Днепра про Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у пограбуваннях

Про це пресслужба повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.

Один із затриманих раніше вже мав проблеми із законом.

Перша крадіжка була скоєна у Чечелівському районі міста. 31-річний підозрюваний викрав телефон з кишені у потерпілого та втік.

Інше пограбування було у Центральному районі. 34-річний затриманий дочекався коли продавчиня відвернеться і викрав з вітрини коштовний планшет.

Двох підозрюваних затримали за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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