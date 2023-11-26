Поліція Дніпра затримала двох підозрюваних у пограбуваннях

Про це пресслужба повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.
Один із затриманих раніше вже мав проблеми із законом.
Перша крадіжка була скоєна у Чечелівському районі міста. 31-річний підозрюваний викрав телефон з кишені у потерпілого та втік.
Інше пограбування було у Центральному районі. 34-річний затриманий дочекався коли продавчиня відвернеться і викрав з вітрини коштовний планшет.
Двох підозрюваних затримали за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі бійці з ПвК "Схід" збили 2 ворожих "Шахеди".
У Дніпрі на Лівобережному місцеві мешканці придбали консерву "з сюрпризом".
Нардепка Піпа прокоментувала інцидент з примусовою російською на парах у…
Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікопольський район.