В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой

Парень прыгнул с моста Амура. Об этом сообщает «Днепр Оперативный«.
Свидетелем происшествия стали прохожие, которые сразу вызвали скорую и спасателей.
Необычные люди успели вытащить парня из ледяной воды и провели реанимационные действия.
Напомним, что в городе работают телефоны доверия (745-90-40) и кабинеты психологов (0-800-501-701).
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Козенко Антон
Автор:
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