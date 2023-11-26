В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой

В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с девушкой.

Парень прыгнул с моста Амура. Об этом сообщает «Днепр Оперативный«.

Свидетелем происшествия стали прохожие, которые сразу вызвали скорую и спасателей.

Необычные люди успели вытащить парня из ледяной воды и провели реанимационные действия.

Напомним, что в городе работают телефоны доверия (745-90-40) и кабинеты психологов (0-800-501-701).

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