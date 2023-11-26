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У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальників

Сьогодні 13:37
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У Дніпрі сьогодні вирує непогода. На вулицях працюють комунальники та спеціальна техніка.

Новости Днепра про У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальників

Зранку вже встигли використати 292 т протиожеледної суміші.

Розчищають бульвари, підходи до підземних переходів та пішоходні доріжки.

Автовласників прохають не залишати машини на узбіччі.

“Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі”, – сказано у повідомленні ДТЕК.

Складні погодні умови та налипання мокрого снігу будуть турбувати містян ще кілька днів.

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Новости Днепра про У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальниківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальниківРусский

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