У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальників

У Дніпрі сьогодні вирує непогода. На вулицях працюють комунальники та спеціальна техніка.

Зранку вже встигли використати 292 т протиожеледної суміші.

Розчищають бульвари, підходи до підземних переходів та пішоходні доріжки.

Автовласників прохають не залишати машини на узбіччі.

“Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі”, – сказано у повідомленні ДТЕК.

Складні погодні умови та налипання мокрого снігу будуть турбувати містян ще кілька днів.

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