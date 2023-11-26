У Дніпрі вирує непогода: задіяно 40 одиниць техніки та 500 комунальників

Зранку вже встигли використати 292 т протиожеледної суміші.
Розчищають бульвари, підходи до підземних переходів та пішоходні доріжки.
Автовласників прохають не залишати машини на узбіччі.
“Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі”, – сказано у повідомленні ДТЕК.
Складні погодні умови та налипання мокрого снігу будуть турбувати містян ще кілька днів.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі хлопець вирішив вкоротити собі віку через сварку з…
На війні загинув Захисник Євгеній Мороз з міста Жовті Води.
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збуту наркотиків.
У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях на території…