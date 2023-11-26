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  • Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пункти

Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пункти

Сьогодні 14:27
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В Одесі сьогодні справжній сніговий апокаліпсис. 

Новости Днепра про Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пункти

Сьогодні в Одеській області лише до 11 години ранку надійшло 48 повідомлень про ДТП, через снігопад.

На узбіччі застряв у кучугурі автобус, у пастці опинилось 48 людей. Усіх вже евакуювали. 

На трасі М15 Одеса – Рені заборонили рух для всіх видів транспорту.

Більш ніж 100 населених пунктів залишаються без світла. 

У Дніпрі сьогодні також вирує непогода, рятувальники закликають людей не залишати авто на узбіччі та дотримуватись правил безпеки.

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Новости Днепра про Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пунктиУкраїнська Новости Днепра про Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пунктиРусский

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