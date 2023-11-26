Снігопад в Одеській області: 50 ДТП за добу, повалені дерева, знеструмлені населені пункти

В Одесі сьогодні справжній сніговий апокаліпсис.

Сьогодні в Одеській області лише до 11 години ранку надійшло 48 повідомлень про ДТП, через снігопад.

На узбіччі застряв у кучугурі автобус, у пастці опинилось 48 людей. Усіх вже евакуювали.

На трасі М15 Одеса – Рені заборонили рух для всіх видів транспорту.

Більш ніж 100 населених пунктів залишаються без світла.

У Дніпрі сьогодні також вирує непогода, рятувальники закликають людей не залишати авто на узбіччі та дотримуватись правил безпеки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: