Мер Дніпра: “Комунальні служби готуються до стихійного лиха”

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Будь ласка, будьте навіть не відповідальними громадянами, а просто – нормальними людьми. Комунальні та інші служби готуються до стихійного лиха. Як не можете їм допомогти, то хоча б не заважайте, – заявив мер міста.
Синоптики прогнозують, що 26 листопада температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла вночі та до 11 градусів тепла вдень.
Очікується сніг, дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.
Сьогодні ми також повідомляли про сильний снігопад в Одесі.
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