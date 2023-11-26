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Мер Дніпра: “Комунальні служби готуються до стихійного лиха”

Сьогодні 15:01
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Мер Дніпра Борис Філатов попереджає містян про небезпеку.

Новости Днепра про Мер Дніпра:

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, будьте навіть не відповідальними громадянами, а просто – нормальними людьми. Комунальні та інші служби готуються до стихійного лиха. Як не можете їм допомогти, то хоча б не заважайте, – заявив мер міста.

Синоптики прогнозують, що 26 листопада температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла вночі та до 11 градусів тепла вдень.

Очікується сніг, дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Сьогодні ми також повідомляли про сильний снігопад в Одесі. 

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