В Днепре поймали малолетних шутников, которые грубо ругались в супермаркете

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
В одном из магазинов Днепра, в тупике ж/м Парус, ежедневно забегают малолетки и кричат на весь магазин «Я пидар@с», — говорится в сообщении.
Несовершеннолетнего поймали, но он начал плакать и отпустили.
Такие шутки достаточно популярны в интернете, их зовут «пранками».
Есть целые общества, где излагается схожий контент.
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