В Днепре поймали малолетних шутников, которые грубо ругались в супермаркете

В Днепре на "Парусе" поймали малолетних "пранкеров".

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

В одном из магазинов Днепра, в тупике ж/м Парус, ежедневно забегают малолетки и кричат ​​на весь магазин «Я пидар@с», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего поймали, но он начал плакать и отпустили.

Такие шутки достаточно популярны в интернете, их зовут «пранками».

Есть целые общества, где излагается схожий контент.

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