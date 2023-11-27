Синоптики попереджають: сьогодні у Дніпрі очікуються сильна хуртовина та ураганний вітер

Рівень небезпеки - другий, помаранчевий!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на сьогодні, 27 листопада, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища: у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-західного вітру 17-22 м/с та сильна хуртовина.

Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.

Прогнозується:

27 листопада: Хмарна погода. Сніг, хуртовина, вночі сильна хуртовина, снігові замети. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14, пориви 17-22 м/с. Температура по області протягом доби 0-5°С морозу, по м. Дніпро протягом доби 1-3°С морозу.

28 листопада: Хмарна погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

29 листопада: Хмарна погода. Вночі невеликий сніг з дощем, вдень дощ. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°С, вдень 5-10°С тепла.

Бережіть себе та своїх рідних!

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