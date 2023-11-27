В Одесі сильний вітер зніс 100-метрову трубу котельні (ФОТО, ВІДЕО)

Так, в Одесі сильний вітер зніс 100-метрову трубу котельні на вулиці Паустовського.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
На жаль, внаслідок сильного вітру на одній з наших районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки більше 100 метрів. Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт, – йдеться у повідомленні.
У мережі пишуть, що багато одеситів через цей інцидент залишилися без тепла. Коли його відновлять – поки невідомо.
Труба до та після:
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі очікуються сильна хуртовина та ураганний вітер
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