В Одесі сильний вітер зніс 100-метрову трубу котельні (ФОТО, ВІДЕО)

Від учора по всій Україні лютує негода.

Так, в Одесі сильний вітер зніс 100-метрову трубу котельні на вулиці Паустовського.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

На жаль, внаслідок сильного вітру на одній з наших районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки більше 100 метрів. Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт, – йдеться у повідомленні.

У мережі пишуть, що багато одеситів через цей інцидент залишилися без тепла. Коли його відновлять – поки невідомо.

Труба до та після:

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі очікуються сильна хуртовина та ураганний вітер

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