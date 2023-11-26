Мэр Днепра: «Коммунальные службы готовятся к стихийному бедствию»

Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пожалуйста, будьте даже не ответственными гражданами, а просто нормальными людьми. Коммунальные и другие службы готовятся к стихийному бедствию. Если не можете им помочь, то хотя бы не мешайте, — заявил мэр города.
Синоптики прогнозируют, что 26 ноября температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла ночью и до 11 градусов тепла днем.
Ожидается снег, дождь, гололедица и налипание мокрого снега.
Сегодня мы также сообщали о сильном снегопаде в Одессе.
Читайте также:
Автор:
В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с…
На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.
В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.
В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории…
В Одессе сегодня настоящий снежный апокалипсис.
В Днепре сегодня бурлит ненастье. На улицах работают коммунальщики и специальная техника.
В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с девушкой.
На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.
В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.
В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории города.
Сегодня ночью бойцы из ПВК "Восток" сбили 2 вражеских "Шахеда".
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре на Левобережном местном жители приобрели консерву "с сюрпризом".
Нардепка Пипа прокомментировала инцидент с принудительным русским на парах в медвыше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!