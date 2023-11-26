Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мэр Днепра: «Коммунальные службы готовятся к стихийному бедствию»

Сегодня 15:01
просмотров

Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает горожан об опасности.

Новости Днепра про Мэр Днепра:

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пожалуйста, будьте даже не ответственными гражданами, а просто нормальными людьми. Коммунальные и другие службы готовятся к стихийному бедствию. Если не можете им помочь, то хотя бы не мешайте, — заявил мэр города.

Синоптики прогнозируют, что 26 ноября температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла ночью и до 11 градусов тепла днем.

Ожидается снег, дождь, гололедица и налипание мокрого снега.

Сегодня мы также сообщали о сильном снегопаде в Одессе.

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра: Українська Новости Днепра про Мэр Днепра: Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой
Новости Днепра
Сегодня 12:15
В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой

В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с…

На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз
Новости Днепра
Сегодня 11:55
На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.

В Днепре мужчина стрелял метадоном из рогатки, чтобы забросить наркотики в колонию
Новости Днепра
Сегодня 10:07
В Днепре мужчина стрелял метадоном из рогатки, чтобы забросить наркотики в колонию

В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.

Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в ограблениях
Новости Днепра
Сегодня 09:28
Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в ограблениях

В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории…

Последние новости

Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты
Снегопад в Одесской области: 50 ДТП за сутки, обрушенные деревья, обесточенные населенные пункты

В Одессе сегодня настоящий снежный апокалипсис.

Сегодня 14:27
6
просмотров
В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков
В Днепре погодный катаклизм: задействовано 40 единиц техники и 500 коммунальщиков

В Днепре сегодня бурлит ненастье. На улицах работают коммунальщики и специальная техника.

Сегодня 13:37
7
просмотров
В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой
В Днепре парень прыгнул с моста из-за ссоры с подружкой

В Днепре парень решил покончить с собой из-за ссоры с девушкой.

Сегодня 12:15
6
просмотров
На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз
На войне под Марьинкой погиб Защитник из Днепропетровщины Евгений Мороз

На войне погиб Защитник Евгений Мороз из города Желтые Воды.

Сегодня 11:55
7
просмотров
В Днепре мужчина стрелял метадоном из рогатки, чтобы забросить наркотики в колонию
В Днепре мужчина стрелял метадоном из рогатки, чтобы забросить наркотики в колонию

В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.

Сегодня 10:07
6
просмотров
Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в ограблениях
Полиция Днепра задержала двух подозреваемых в ограблениях

В Днепре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях на территории города.

Сегодня 09:28
5
просмотров
Над Днепропетровщиной ночью уничтожили 2 вражеских «Шахеда», — Лысак
Над Днепропетровщиной ночью уничтожили 2 вражеских «Шахеда», — Лысак

Сегодня ночью бойцы из ПВК "Восток" сбили 2 вражеских "Шахеда".

Сегодня 08:39
3
просмотров
Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 26 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
7
просмотров
Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым «чудовищем» внутри
Днепряне купили на Левобережном консервы с многолапым «чудовищем» внутри

В Днепре на Левобережном местном жители приобрели консерву "с сюрпризом".

Вчера 19:50
7
просмотров
Нардепка Пипа о языковом скандале в Днепре: жертва хочет говорить на языке колонизатора
Нардепка Пипа о языковом скандале в Днепре: жертва хочет говорить на языке колонизатора

Нардепка Пипа прокомментировала инцидент с принудительным русским на парах в медвыше.

Вчера 19:25
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх