Мэр Днепра: «Коммунальные службы готовятся к стихийному бедствию»

Мэр Днепра Борис Филатов предупреждает горожан об опасности.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пожалуйста, будьте даже не ответственными гражданами, а просто нормальными людьми. Коммунальные и другие службы готовятся к стихийному бедствию. Если не можете им помочь, то хотя бы не мешайте, — заявил мэр города.

Синоптики прогнозируют, что 26 ноября температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла ночью и до 11 градусов тепла днем.

Ожидается снег, дождь, гололедица и налипание мокрого снега.

Сегодня мы также сообщали о сильном снегопаде в Одессе.

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