На Днепропетровщине судили женщину, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке: какое наказание назначили

Жуткий случай произошел в Зеленодольске.

39-летняя женщина в подъезде одного из домов поиздевалась над бездомным псом – отрезала ему половой орган и выбила глаз. Бедное животное спасали криворожские ветеринары и зоозащитники. Состояние собаки было критическое.

Недавно женщину судили. Раньше мы писали, что ей угрожало от 5 до 8 лет тюрьмы.

Но, как сообщает издание “Свои. Кривой Рог», поскольку женщина признала вину и заключила соглашение с прокурором, 5 лет тюрьмы ей заменили на 1 год и 6 месяцев испытательного срока. Кроме того, она должна заплатить 9,5 тыс. гривен за судебную ветеринарную экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра пес застрял головой в заборе (ФОТО).

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