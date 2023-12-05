На Днепропетровщине судили женщину, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке: какое наказание назначили

39-летняя женщина в подъезде одного из домов поиздевалась над бездомным псом – отрезала ему половой орган и выбила глаз. Бедное животное спасали криворожские ветеринары и зоозащитники. Состояние собаки было критическое.
Недавно женщину судили. Раньше мы писали, что ей угрожало от 5 до 8 лет тюрьмы.
Но, как сообщает издание “Свои. Кривой Рог», поскольку женщина признала вину и заключила соглашение с прокурором, 5 лет тюрьмы ей заменили на 1 год и 6 месяцев испытательного срока. Кроме того, она должна заплатить 9,5 тыс. гривен за судебную ветеринарную экспертизу.
Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра пес застрял головой в заборе (ФОТО).
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