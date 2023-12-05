На Дніпропетровщині судили жінку, яка відрізала статевий орган та вибила око дворняжці: яке покарання призначили

Моторошний випадок стався в Зеленодольську.

39-річна жінка в під’їзді одного із будинків познущалася над безпритульним псом – відрізала йому статевий орган та вибила око. Бідолашну тварину рятували криворізькі ветеринари та зоозахисники. Стан собаки був критичний.

Нещодавно жінку судили. Раніше ми писали, що їй загрожувало від 5 до 8 років тюрми.

Але, як повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”, оскільки жінка визнала вину та уклала угоду з прокурором, 5 років тюрми їй замінили на 1 рік та 6 місяців іспитового строку. Крім того, вона має сплатити 9,5 тисяч грн за судову ветеринарну експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: