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На Дніпропетровщині судили жінку, яка відрізала статевий орган та вибила око дворняжці: яке покарання призначили

Сьогодні 07:00
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Моторошний випадок стався в Зеленодольську.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили жінку, яка відрізала статевий орган та вибила око дворняжці: яке покарання призначили

39-річна жінка в під’їзді одного із будинків познущалася над безпритульним псом – відрізала йому статевий орган та вибила око. Бідолашну тварину рятували криворізькі ветеринари та зоозахисники. Стан собаки був критичний.

Нещодавно жінку судили. Раніше ми писали, що їй загрожувало від 5 до 8 років тюрми.

Але, як повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”, оскільки жінка визнала вину та уклала угоду з прокурором, 5 років тюрми їй замінили на 1 рік та 6 місяців іспитового строку. Крім того, вона має сплатити 9,5 тисяч грн за судову ветеринарну експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра пес застряг головою в паркані (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судили жінку, яка відрізала статевий орган та вибила око дворняжці: яке покарання призначилиУкраїнська

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