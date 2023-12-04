Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия Залужного

Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия Залужного

Сегодня 20:51
просмотров

В Днепре не будут называть улицы именем генерала Валерия Залужного, несмотря на просьбы некоторых горожан.

Новости Днепра про Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия Залужного

В Днепре активно продолжается переименование улиц, связанных с имперской и колониальной политикой России. Сейчас изменили свое название более 500 топонимов. Иногда жители Днепра и общественных организаций предлагают свои варианты названий для улиц. К некоторым из них горсовет и специальная комиссия по переименованию прислушивается, но с некоторыми не соглашается.

К примеру, многие предлагают назвать переулок или улицу в Днепре именем Валерия Залужного. Аргументируют это тем, что в Украине, по меньшей мере, в четырех городах в честь генерала переименовали улицы. Это Конотоп на Сумщине, Малин на Житомирщине, пгт Старая Синява в Хмельницкой области и Покров на Днепропетровщине.

Впрочем, в Днепре не собираются переименовывать улицу в честь Залужного. На вопрос «почему?» городской голова Днепра Борис Филатов ответил во время своего интервью изданию NV.

Мэр отметил, что названия улиц обычно не посвящают людям, которые еще живы и это не зависит от их заслуг.

Множество людей приходит к нам с просьбой назвать улицу именем такого-то. Если мы только создадим прецедент, то у нас не хватит улиц. У нас есть, например, улица Часовых Неба, посвященная ПВО. У нас есть улица, посвященная некоторым боевым бригадам, – объяснил Филатов.

В Днепре есть улицы названные в честь известных исторических деятелей, но современников увековечивать в названиях топонимов пока не будут. Для новых названий могут выбрать европейские города, которые помогли Днепру и являются официальными собратьями.

Филатов даже анонсировал первое такое название:

Вот за этот год нам очень помог Кельн: автобусы, пожарные машины, 300 генераторов, оборудование для спасателей. Поэтому, я думаю, у нас скоро в городе появится Кельнская улица, — подчеркнул он.

Читайте также:

Новости Днепра про Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия ЗалужногоУкраїнська Новости Днепра про Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия ЗалужногоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв
Новости Днепра
Сегодня 18:15
В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв

Уже второй раз за день.

Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену
Новости Днепра
Сегодня 17:59
Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.

Как взымают алименты с военных: высчитывают с «боевых» и не более 50%
Новости Днепра
Сегодня 17:54
Как взымают алименты с военных: высчитывают с «боевых» и не более 50%

Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей…

Зимний пляж в Днепре: как туда попасть
Новости Днепра
Сегодня 17:15
Зимний пляж в Днепре: как туда попасть

В Днепре заработал зимний пляж.

Последние новости

Студентам и преподавателям урегулируют право на отсрочку. В Раде готовят ряд новшеств
Студентам и преподавателям урегулируют право на отсрочку. В Раде готовят ряд новшеств

В Раде обсуждают нововведения по мобилизации и демобилизации.

Сегодня 19:56
6
просмотров
По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)
По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.

Сегодня 19:18
6
просмотров
В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв
В Кривом Роге второй раз за день слышали взрыв

Уже второй раз за день.

Сегодня 18:15
4
просмотров
В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции
В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции

Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.

Сегодня 18:02
5
просмотров
Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену
Соседи забили тревогу: в Днепре домашний тиран постоянно оскорблял детей и жену

В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.

Сегодня 17:59
4
просмотров
Как взымают алименты с военных: высчитывают с «боевых» и не более 50%
Как взымают алименты с военных: высчитывают с «боевых» и не более 50%

Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей ребенка со своей зарплаты. Но только ли с нее– вопрос, ведь к зарплате могут добавляться разнообразные выплаты – премии, начисления за годы работы и т.д.

Сегодня 17:54
3
просмотров
С 6 декабря в Днепре возобновят работу популярные троллейбусы: подробности
С 6 декабря в Днепре возобновят работу популярные троллейбусы: подробности

Важная информация!

Сегодня 17:29
6
просмотров
Зимний пляж в Днепре: как туда попасть
Зимний пляж в Днепре: как туда попасть

В Днепре заработал зимний пляж.

Сегодня 17:15
4
просмотров
На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией
На Днепропетровщине попытка разобрать патроны от крупнокалиберного пулемета закончилась трагедией

Мужчину госпитализировали в больницу.

Сегодня 16:45
4
просмотров
В Днепропетровской области за неделю 5 человек скончались от COVID-19
В Днепропетровской области за неделю 5 человек скончались от COVID-19

На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.

Сегодня 16:33
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх