Борис Филатов объяснил, почему в Днепре не могут назвать улицу в честь Валерия Залужного

В Днепре не будут называть улицы именем генерала Валерия Залужного, несмотря на просьбы некоторых горожан.

В Днепре активно продолжается переименование улиц, связанных с имперской и колониальной политикой России. Сейчас изменили свое название более 500 топонимов. Иногда жители Днепра и общественных организаций предлагают свои варианты названий для улиц. К некоторым из них горсовет и специальная комиссия по переименованию прислушивается, но с некоторыми не соглашается.

К примеру, многие предлагают назвать переулок или улицу в Днепре именем Валерия Залужного. Аргументируют это тем, что в Украине, по меньшей мере, в четырех городах в честь генерала переименовали улицы. Это Конотоп на Сумщине, Малин на Житомирщине, пгт Старая Синява в Хмельницкой области и Покров на Днепропетровщине.

Впрочем, в Днепре не собираются переименовывать улицу в честь Залужного. На вопрос «почему?» городской голова Днепра Борис Филатов ответил во время своего интервью изданию NV.

Мэр отметил, что названия улиц обычно не посвящают людям, которые еще живы и это не зависит от их заслуг.

Множество людей приходит к нам с просьбой назвать улицу именем такого-то. Если мы только создадим прецедент, то у нас не хватит улиц. У нас есть, например, улица Часовых Неба, посвященная ПВО. У нас есть улица, посвященная некоторым боевым бригадам, – объяснил Филатов.

В Днепре есть улицы названные в честь известных исторических деятелей, но современников увековечивать в названиях топонимов пока не будут. Для новых названий могут выбрать европейские города, которые помогли Днепру и являются официальными собратьями.

Филатов даже анонсировал первое такое название:

Вот за этот год нам очень помог Кельн: автобусы, пожарные машины, 300 генераторов, оборудование для спасателей. Поэтому, я думаю, у нас скоро в городе появится Кельнская улица, — подчеркнул он.

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