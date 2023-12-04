Жители Днепра разгадывают происхождение «загадочной» башни, появившейся в одном из районов

В Днепре недавно появилась новая металлическая башня. Многие и не заметили появление новой десятиметровой конструкции, но впоследствии на нее обратили внимание пользователи в Facebook. Днепрянка спросила горожан, что за шпилек соорудили у нее на районе.
Всем добрый день. Что это за башню установили? – пишет Виктория.
Горожане отметили, что установили конструкцию неделю назад, а вот какая ее функция никто точно не знает. Люди предполагают, что это мобильная башня или шпиль, где установили громкоговоритель сирены.
Как отметила горожанка, которой удалось пообщаться с рабочими, устанавливавшими башню – это обычная мобильная «вышка» ЗG. А нужна она для того, чтобы разгрузить сеть, ведь на районе много пользователей и система «не вывозит».
Нашлось много шутников, решивших потролить людей и сторонников конспирологических теорий. Пользователи сети отмечают, что башню поставили, чтобы «контролировать жителей» района Якобы шпиль «скоро обрастет прямоугольниками» и пора покупать шапочки из фольги.
Впрочем, такие шутки не понравились другим комментаторам.
Как бы то ни было, это обычная мобильная башня, которая действительно разгрузит сеть в этом районе. А это особенно актуально перед предполагаемым началом ракетного террора со стороны РФ, который может начаться в любой момент. Мобильные операторы научены опытом прошлого года, когда во время блэкаутов, связь «ложилась», поэтому устанавливают дополнительные мощности.
Напомним, ранее мы уже писали о причудливых башнях, которые заметили посреди многоэтажек в Днепре.
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