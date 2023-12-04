У Дніпрі помітили чудернацькі будиночки-вежі: що це таке (ФОТО)

Знахідкою поділився у Facebook дніпрянин.

Гуляючи містом, часто можна зустріти дивні споруди. Так, містянин Віталій Чуйко помітив на проспекті Івана Мазепи чудернацькі будиночки-вежі.

Чоловік опублікував у соцмережі фото та поцікавився, що ж це таке.

Хто пам’ятає, що це за будиночки і навіщо вони потрібні? – написав він.

У коментарях під дописом йому відповіли, що це голуб’ятні, в яких розводили та де-не-де досі розводять голубів.

Містяни написали, що їх можна знайти у багатьох районах Дніпра, деякі навіть досі функціонують.

Також дніпряни поділилися своїми фото, де зображені схожі будиночки:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у середмісті Дніпра з’явилася алко-ялинка (ФОТО).

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