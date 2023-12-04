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  • Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з’явилася в одному з районів

Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з’явилася в одному з районів

Сьогодні 22:04
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У Дніпрі намагаються зрозуміти навіщо в одному із районів встановили кількадесятиметровий шпиль

Новости Днепра про Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з'явилася в одному з районів

В одному із районів нещодавно з’явилася нова металева вежа. Багато хто і не помітив появу нової кількадесятиметрової конструкції, але згодом на неї звернули увагу користувачі у Facebook. Дніпрянка запитала містян, що за шпилик спорудили поблизу будинків. 

Усім доброго дня. Що це за вежу встановили? – пише Вікторія. 
Містяни зазначили, що встановили конструкцію тиждень назад, а ось яка її функція ніхто достеменно не знає. Люди припускають, що це мобільна вежа, або шпиль, де встановили гучномовець сирени. 
 

Як зазначила містянка, якій вдалося поспілкуватися з робітниками, що встановлювали вежу – це звичайна мобільна “вишка” ЗG. А потрібна вона тут для того, щоб розвантажити мережу, адже на районі багато користувачів і система “не вивозить”. 

Знайшлося багато жартівників, які вирішили потролити людей та прихильників конспірологічних теорій. Користувачі мережі зазначають, що вежу поставили, щоб “контролювати мешканців”. Нібито шпиль “скоро обросте прямокутниками” і пора купувати шапочки з фольги. 

Втім такі жарти не сподобалися іншим коментаторам. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з'явилася в одному з районів

Якби там не було, це звичайна мобільна вежа, яка дійсно розвантажить мережу. А це особливо актуально перед ймовірним початком ракетного терору зі сторони РФ, який може початися в будь-який момент. Мобільні оператори навчені досвідом минулого року, коли під час блекаутів, зв’язок “лягав”, тож встановлюють додаткові потужності. 

Нагадаємо, раніше ми вже писали про чудернацькі вежі, які помітили посеред багатоповерхівок у Дніпрі. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з'явилася в одному з районівУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра розгадують походження «загадкової» вежі, яка з'явилася в одному з районівРусский

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