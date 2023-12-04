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В Новомосковске завершили голосование за новое название города: какой вариант лидирует

Сегодня 15:02
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В Новомосковске в Днепропетровской области завершилось голосование за новое название города.

Новости Днепра про В Новомосковске завершили голосование за новое название города: какой вариант лидирует

Эпопея вокруг переименования Новомосковска продолжается почти год. Все началось с разговоров о необходимости смены топонима через закон о дерусификации, затем продолжались жаркие дискуссии в соцсетях, а впоследствии выбрали три вероятных названия.

И вот наконец-то завершилось народное голосование за новое название города, об этом сообщил городской голова Сергей Резник на своей Facebook-странице. Свои голоса в течение месяца можно было оставить на платформе электронной демократии E-dem или на избирательных участках в школах.

Как отметил мэр, интерес населения к этому вопросу оказался крайне низким – в 70-тысячном городе проголосовали всего 1309 человек. Таковы результаты электронного голосования без бумажных бюллетеней.

С сегодняшнего дня рабочая группа приступает к сбору и обработке данных из ящиков для голосования и обобщения результатов, — отметил мэр.

По результатам онлайн-голосования лидирует Новосамарск. На втором месте – Самар, но разница в голосах минимальна. Меньше всего людям понравилась Новоселица.

Результаты народного волеизъявления станут предметом обсуждения на депутатских комиссиях, отметил мэр, а на декабрьской сессии депутаты городского совета примут решение о новом названии, которое будет отправлено на утверждение в Верховную Раду Украины.

И тогда уже совсем утвердят новое заглавие.

Напомним, ранее специалисты Украинского института национальной памяти объявили свое решение о переименовании Павлограда на Днепропетровщине, чье название тоже не соответствует закону о дерусификации и деколонизации.

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