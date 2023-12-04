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  • В Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений

В Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений

Сегодня 13:46
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Льготников в неограниченном количестве будут перевозить с 10:00 до 15:00!

Новости Днепра про В Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограничений

В Днепре с 5 декабря уменьшат количество перевозок пассажиров льготных категорий на автобусных маршрутах в период до 10:00 и после 15:00. Однако с 10:00 до 15:00 льготников будут перевозить в неограниченном количестве.

Об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Иван Васючков. 

По его словам, с 2017 года государство вообще не компенсирует льготные перевозки. В настоящее время в городе действует муниципальная программа — из бюджета громады перевозчикам возмещают до 10% количества сидячих мест за каждый рейс. Сейчас, чтобы «выжить», АТП вынуждены уменьшить количество льготных перевозок.

Так, до 10:00 и после 15:00 количество пассажиров льготных категорий уменьшено до 2 человек для автобусов малой вместимости, до 4 – для автобусов средней вместимости и до 6 – для автобусов большой вместимости.

Совместно с перевозчиками провели совещание и пришли к компромиссному решению. До 10:00 и после 15:00 количество пассажиров льготных категорий уменьшено до 2 человек для автобусов малой вместимости, до 4 – для автобусов средней вместимости и до 6 – для автобусов большой вместимости. Однако в период с 10:00 до 15:00 пассажиров льготных категорий будут перевозить в неограниченном количестве. В салонах автобусов будут соответствующие объявления, — отметил Иван Васючков.

Изменения касаются только автобусных маршрутов. Электротранспорт будет перевозить льготников по-прежнему.

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Новости Днепра про В Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограниченийУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 5 декабря изменят лимит на количество льготников в маршрутках: в какие часы можно ездить без ограниченийРусский

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