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В Днепре жители «взяли штурмом» секонд-хенд (ВИДЕО)

Сегодня 09:57
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Сегодня у некоторых жителей Днепра утро началось не с кофе, а со "штурма"... секонд-хенда.

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Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что где-то два десятка женщин и мужчин стоят возле дверей магазина, как только дверь открыли – они все двинулись внутрь, толкая друг друга в спину.

Отметим, подобные «штурмы» в секонд-хендах проходят регулярно, когда завозят новый товар. Люди хотят найти таким образом брендовые вещи неплохого качества, чтобы потом перепродать их дороже.

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