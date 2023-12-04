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Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам

Сегодня 10:38
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На границе поймали жителя Днепропетровщины, пытавшегося уйти из Украины по заснеженным горам.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

2 декабря пограничники задержали 7 мужчин призывного возраста, которые бродили по снежным горам вблизи словацкой границы. Вместе с ними был житель Закарпатья, который хотел увести их за пределы Украины. Нарушителями оказались жители Киева, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Как сообщили в ГНСУ, коллеги сотрудников Чопского отряда заметили, что вблизи поселка Гута Ужгородского района бродит группа мужчин призывного возраста, которая, вероятно, собирается незаконно пересечь границу. За ними отправились пограничники вместе с кинологами.

Всех восьмерых нарушителей задержали. Жителю Закарпатья грозит строжайшее наказание, как «гиду», который занимался незаконной переправкой призывников за границу.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам

Отметим, что это не в первый раз, когда мужчины призывного возраста пытаются пересечь границу через горы. Ранее на горе Поп нашли 40-летнего жителя Днепра, который два дня бродил по заснеженным склонам, пока его не нашли украинские пограничники. Впрочем, «турист» не рад появлению правоохранителей, ведь надеялся увидеть их румынских коллег.

Впрочем, не все горные приключения завершаются хеппи-эндом. В конце ноября на границе с Румынией нашли жителя Днепропетровщины, который три дня без еды бродил по горам, имея при себе только документы. Его нашли пограничники и отправили в больницу, но к сожалению, впоследствии мужчина умер в больнице из-за почечной недостаточности.

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