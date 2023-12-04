У Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень

У Дніпрі з 5 грудня зменшать кількість перевезень пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах у період до 10:00 та після 15:00. Однак з 10:00 до 15:00 пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості.
Про це повідомив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Іван Васючков.
За його словами, від 2017 року держава взагалі не компенсує пільгові перевезення. Нині у місті діє муніципальна програма — з бюджету громади перевізникам відшкодовують до 10% від кількості сидячих місць за кожен рейс. Зараз, аби «вижити», АТП змушені зменшити кількість пільгових перевезень.
Так, до 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості.
Спільно з перевізниками провели нараду і дійшли компромісного рішення. До 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості. Однак у період із 10:00 до 15:00 пасажирів пільгових категорій перевозитимуть у необмеженій кількості. У салонах автобусів будуть відповідні оголошення, — зазначив Іван Васючков.
Зміни стосуються лише автобусних маршрутів. Електротранспорт перевозитиме пільговиків так, як і раніше.
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