У Дніпрі з 5 грудня змінять ліміт на кількість пільговиків у маршрутках: в які години можна їздити без обмежень

Пільговиків у необмеженій кількості перевозитимуть з 10:00 до 15:00!

У Дніпрі з 5 грудня зменшать кількість перевезень пасажирів пільгових категорій на автобусних маршрутах у період до 10:00 та після 15:00. Однак з 10:00 до 15:00 пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості.

Про це повідомив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Іван Васючков.

За його словами, від 2017 року держава взагалі не компенсує пільгові перевезення. Нині у місті діє муніципальна програма — з бюджету громади перевізникам відшкодовують до 10% від кількості сидячих місць за кожен рейс. Зараз, аби «вижити», АТП змушені зменшити кількість пільгових перевезень.

Так, до 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості.

Спільно з перевізниками провели нараду і дійшли компромісного рішення. До 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості. Однак у період із 10:00 до 15:00 пасажирів пільгових категорій перевозитимуть у необмеженій кількості. У салонах автобусів будуть відповідні оголошення, — зазначив Іван Васючков.

Зміни стосуються лише автобусних маршрутів. Електротранспорт перевозитиме пільговиків так, як і раніше.

Читайте також:

Українська

Автор: