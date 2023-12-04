В больнице Днепра спасают 16-летнего парня, который впал в алкогольную кому

В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.

На днях в областную детскую больницу города Днепр доставили 16-летнего парня из Новомосковска – у него, предварительно, диагностировали алкогольную кому.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что накануне подросток употреблял алкоголь. Его в нетрезвом состоянии родители обнаружили возле магазина. Юношу забрали домой, но он не приходил в сознание.

Испуганные родители вызвали «скорую». Сначала парня госпитализировали в больницу Новомосковска, а затем перевезли в больницу в Днепре.

В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине подросток выпил несколько банок энергетика, чтобы «стать сильным», и потерял сознание.

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