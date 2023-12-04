Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГов

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что тревогу могут не объявлять в том случае, если военные точно знают, что на борт самолета МиГ-31 не подвешены ракеты. Впрочем, это определить трудно, рассказал он в интервью изданию «РБК-Украина».
Игнат отметил, что данные о вылетах МиГ кроме нашей разведки сообщают также украинские партнеры среди стран НАТО. Союзники пытаются предоставить как можно точную и полную информацию о вылетах этих самолетов, но установить есть ли ракеты или нет — трудно.
Эти истребители являются носителями аэробаллистических ракет Кинжал, которые трудно засечь. Именно поэтому приходится объявлять тревогу из-за угрозы пусков, даже если самолет «пуст».
— Не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет, — объяснил Игнат.
Сейчас МиГи на патрулирование летают с трех аэродромов Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.
Ранее президент Зеленский поручил военным и другим профильным министерствам наработать решение, которое поможет не парализовать страну из-за длительных вылетов МиГов.
Как отметил Игнат, решение об объявлении тревоги зависит не от военных, а от ГСЧС, которая запускает уведомление. Воздушные силы и дальше будут сообщать о вылете МиГов. Если будет информация о том, что ракет точно нет, то тревог может не быть.
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