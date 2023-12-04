Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГов

Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГов

Сегодня 12:11
просмотров

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Украины назвал случаи, когда воздушные тревоги через МиГи не объявляют.

Новости Днепра про Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГов

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что тревогу могут не объявлять в том случае, если военные точно знают, что на борт самолета МиГ-31 не подвешены ракеты. Впрочем, это определить трудно, рассказал он в интервью изданию «РБК-Украина».

Игнат отметил, что данные о вылетах МиГ кроме нашей разведки сообщают также украинские партнеры среди стран НАТО. Союзники пытаются предоставить как можно точную и полную информацию о вылетах этих самолетов, но установить есть ли ракеты или нет — трудно.

Эти истребители являются носителями аэробаллистических ракет Кинжал, которые трудно засечь. Именно поэтому приходится объявлять тревогу из-за угрозы пусков, даже если самолет «пуст».

— Не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет, — объяснил Игнат.

Сейчас МиГи на патрулирование летают с трех аэродромов Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

Будут ли продолжительные тревоги из-за МиГи?

Ранее президент Зеленский поручил военным и другим профильным министерствам наработать решение, которое поможет не парализовать страну из-за длительных вылетов МиГов.

Как отметил Игнат, решение об объявлении тревоги зависит не от военных, а от ГСЧС, которая запускает уведомление. Воздушные силы и дальше будут сообщать о вылете МиГов. Если будет информация о том, что ракет точно нет, то тревог может не быть.

Читайте также:

Новости Днепра про Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГовУкраїнська Новости Днепра про Игнат объяснил, когда могут не объявлять длительные тревоги из-за полета МиГовРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, — Лысак
Новости Днепра
Вчера 20:10
Сегодня враг трижды обстреливал Никопольщину, — Лысак

Враг сегодня в течение дня трижды обстреливал Никопольщину.

Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, — Лысак
Новости Днепра
Вчера 10:49
Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, — Лысак

Враг снова терроризировал общину Никопольщины.

В боях за Украину близ Роботино погиб Виталий Басакин из Днепропетровщины
Новости Днепра
Вчера 08:39
В боях за Украину близ Роботино погиб Виталий Басакин из Днепропетровщины

На войне погиб Герой из Кривого Рога Виталий Басакин.

Враг сегодня днем ​​атаковал Никополь дроном-камикадзе, — Лысак
Новости Днепра
02.12.2023 19:34
Враг сегодня днем ​​атаковал Никополь дроном-камикадзе, — Лысак

Сегодня враг запускал по Никополю дрон-камикадзе.

Последние новости

В Днепре возле МакДональдз на Победе столкнулись два автомобиля: из-за ДТП собирается пробка
В Днепре возле МакДональдз на Победе столкнулись два автомобиля: из-за ДТП собирается пробка

В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.

Сегодня 13:03
5
просмотров
Внезапный тремор и потеря сознания: в Каменском семья слегла из-за газового котла
Внезапный тремор и потеря сознания: в Каменском семья слегла из-за газового котла

В Каменском на Днепропетровщине супруги слегли из-за газового котла.

Сегодня 12:48
3
просмотров
В центре Днепра появилась алко-елка (ФОТО)
В центре Днепра появилась алко-елка (ФОТО)

В центре Днепра уже появилась первая елка, но она оказалась достаточно необычной.

Сегодня 11:27
7
просмотров
В Днепре на Макарова водитель Peugeot сбил 13-летнюю девочку: комментарий полиции
В Днепре на Макарова водитель Peugeot сбил 13-летнюю девочку: комментарий полиции

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!

Сегодня 11:23
4
просмотров
Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам
Житель Днепропетровщины пытался уйти из Украины по заснеженным горам

На границе поймали жителя Днепропетровщины, пытавшегося уйти из Украины по заснеженным горам.

Сегодня 10:38
4
просмотров
На Днепропетровщине на трассе произошло смертельное ДТП: водитель не справился с управлением
На Днепропетровщине на трассе произошло смертельное ДТП: водитель не справился с управлением

К сожалению, водитель легковушки погиб, а двое пассажиров получили травмы.

Сегодня 10:31
7
просмотров
В Днепре жители «взяли штурмом» секонд-хенд (ВИДЕО)
В Днепре жители «взяли штурмом» секонд-хенд (ВИДЕО)

Сегодня у некоторых жителей Днепра утро началось не с кофе, а со "штурма"... секонд-хенда.

Сегодня 09:57
7
просмотров
В больнице Днепра спасают 16-летнего парня, который впал в алкогольную кому
В больнице Днепра спасают 16-летнего парня, который впал в алкогольную кому

В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре угрожали взорвать две гимназии: что известно
В Днепре угрожали взорвать две гимназии: что известно

"Минеры" снова активизировались...

Сегодня 08:29
4
просмотров
Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков
Погода на 4 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх