Патрульного Егора Звонкова из Днепра отстранили от должности

Патрульного Егора Звонкова, 29 августа смертельно ранившего мужчину на проспекте Мазепы в Днепре, отстранили от должности.

Об этом сообщает «Наше Мисто» со ссылкой на адвоката патрульного Богдана Забара.

Адвокат подчеркнул, что отстранение – это нормальная практика, но его подзащитного отстранили от должности, на которой он фактически уже не работает, то есть патрульного.

«Его отстранили от работы на этом посту на 2 месяца. Он на сегодня не является инспектором патрульной полиции и остается в рядах Нацполиции, но не может исполнять обязанности как патрульный. И поэтому его перевели на другую должность. Однако прокуроры нас не услышали и отстранили его как патрульного. У них не было никаких обоснований, доказательств, почему необходимо его отстранять именно сейчас, когда прошло 3 месяца», — заявил юрист.

Адвокат заявил, что он вместе со своим клиентом будет подавать апелляцию.

Ранее мы писали, что патрульному продлили меру пресечения

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