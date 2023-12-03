В Днепре на Пастера дерево упало на два припаркованных автомобиля

Об этом сообщает ХДнепр.
Судя по всему, повреждения у автомобилей Kia и Honda серьезны.
По предварительной информации, внутри людей не было.
Никто из прохожих тоже не пострадал.
В последнее время в Днепре были сильные порывы ветра, возможно, это повлияло на устойчивость корневой системы.
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