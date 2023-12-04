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Ігнат пояснив, коли можуть не оголошувати тривалі тривоги через політ МіГів

Сьогодні 12:11
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ України назвав випадки, коли повітряні тривоги через МіГи не оголошують.

Новости Днепра про Ігнат пояснив, коли можуть не оголошувати тривалі тривоги через політ МіГів

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що тривогу можуть не оголошувати в тому разі, якщо військові точно знають, що на борт літака МіГ-31 не підвішені ракети. Втім це визначити важко, розповів він у інтерв’ю виданню “РБК- Україна”.

Ігнат зазначив, що дані про вильоти МіГ, крім нашої розвідки, повідомляють українські партнери серед країн НАТО. Союзники намагаються надати якомога точну та повну інформацію про вильоти цих літаків, але встановити чи є ракети, чи ні – важко. 

Ці винищувачі є носіями аеробалістичних ракет Кинджал, які важко засікти. Саме тому доводиться оголошувати тривогу через загрозу пусків, навіть якщо літак “пустий”.

– Не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ, – пояснив Ігнат.

Наразі МіГи на патрулювання літають з трьох аеродромів Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

Чи будуть тривалі тривоги через МіГи?

Раніше президент Зеленський доручив військовим та іншим профільним міністерствам напрацювати рішення, яке допоможе не паралізовувати країну через тривалі вильоти МіГів.

Як зазначив Ігнат, рішення про оголошення тривоги залежить не від військових, а від ДСНС, яка запускає сповіщення. Повітряні сили і надалі будуть повідомляти про виліт МіГів. Якщо буде інформація про те, що ракет точно немає, тоді тривог може не бути. 

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